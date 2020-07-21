中央氣象局指出，22日上午各地大多為晴到多雲且高溫炎熱的天氣，午後中南部近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。南投山區仍有機會出現38度高溫。

氣象局臉書提到，明天太平洋高壓勢力增強，環境風場偏東南風或南風，清晨至上午迎風面東南部地區有零星短暫陣雨，但基本上天氣穩定，各地高溫普遍在33到36度，南投近山區或河谷仍有機會出現38度的高溫。

氣象專家彭啟明在《天氣風險》上也提醒，由於太平洋高壓增強，明日各地中午仍偏高溫，午後雷陣雨略減少，但周末午後陣雨將會增加。8月初高壓會有滿大的改變，就有颱風發展的機會了。

由於最近各地高溫炎熱，氣象局說明，都會地區比起郊區總是溫度居高不下，即使不是最高溫，卻也是穩定的偏熱，往往在同一區域中長時間是偏暖的，這是因為這些區域除了上面要素外，還會受到都市熱島效應的影響。

(中時新聞網)