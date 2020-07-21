今年以來特斯拉股價飆漲，讓持股21％的執行長穆斯克（Elon Musk）身價翻倍。20日收盤特斯拉股價上漲10％至1,643美元，穆斯克個人淨值也突破740億美元，堂堂登上富比世全球富豪榜第五名。

眼看特斯拉即將在22日盤後公布第二季財報，外界預期穆斯克身價繼續上漲，因為他宣稱特斯拉第三季交車量將再創歷史新高。

回顧2012年穆斯克首度以個人淨值24億美元打進美國400大富豪榜，排名第190名。今年1月他的個人淨值已在全球排名第37名，此後特斯拉股價一路飆漲。今年3月中他的個人淨值逼近250億美元，在富比世全球富豪榜排名第31名，沒想到接下來4個多月個人淨值又增加將近2倍，如今高達742億美元。

目前特斯拉市值高達3,045億美元，比福特、法拉利、通用、寶馬等四家同業市值總合還高，是全球最有價值的汽車製造商。但這些年來始終有分析師質疑市場高估特斯拉股價，畢竟特斯拉產量遠不及豐田及其他同業，且近期才剛開始獲利。

(工商 )