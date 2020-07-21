繼上周美國生技公司Moderna研發的新冠肺炎疫苗早期試驗傳捷報之後，由英、德、中三組業者各自研發的疫苗也在20日發表早期試驗結果，令外界期待今年底前能有疫苗獲准量產上市。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗近日一口氣完成第一、二階段人體試驗。根據醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）20日發表的論文，這款疫苗在1,077名健康成人身上進行人體試驗，成功在施打兩劑之後產生免疫反應，且過程中無人出現嚴重副作用。

另一款由德國BioNTech生技公司與輝瑞藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗，也在德國完成早期人體試驗，在施打兩劑後讓受驗者對新冠病毒產生免疫反應，且過程中僅有少數人產生輕微感冒或疫苗施打處疼痛的副作用。

第三款由中國康希諾生物公司及軍事醫學科學院生物工程研究所合作研發的疫苗，也在近日完成第二階段人體試驗。

(工商 )