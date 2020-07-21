代表台灣民眾黨參選高雄市長補選的高雄市議員吳益政透露，前高雄市副市長李四川曾經透露，他在高雄鋪路，廠商都是原來的，價格也都一樣！

吳益政今（21）日接受黃暐瀚主持的直播節目《POP撞新聞》專訪時表示，韓國瑜市府時代3位副市長都非常專業、優秀，跟他們談市政，馬上進入狀況，並且立刻可以付諸執行。

黃暐瀚提到，怎麼看李四川在高雄的鋪路政績？吳益政透露，李四川曾經跟他說，鋪路的廠商都是原來的，價格也都一樣！這就是內行人在講話，也不傷人，客觀事實就是這樣。黃暐瀚補一句，但是鋪出來就是不一樣！

吳益政提到，若要支持國民黨的高雄市議會議長人選，開出2個條件，包含在預算數與法案成立專業機構，以及提供實習機會給年輕人，且要答應並公開承諾，他才會投國民黨的曾麗燕。

吳益政日前受訪時即指出，對於高雄市議長補選，身為高雄市議員的他說，他不支持民進黨，民進黨在中央與地方這麼強勢了。他會有條件支持國民黨。他表示，目前高雄市議會65席，國民黨團32席，只差1人就過半，不過除了4席無黨團結聯盟是關鍵少數，重點仍在於國民黨不能跑票分裂。

(中時新聞網)