裘德以《頒獎的時候我要缺席》入圍第31屆金曲獎最佳男歌手獎，對於多數聽眾都陌生的他，20日接受Hit Fm聯播網「OH夜DJ」Waa魏如萱電話連線，兩人空中對談，也讓聽眾更了解裘德是什麼樣的人以及他的音樂旅程。魏如萱問到「裘德」是本名嗎？裘德表示是藝名，其實他是一個很在乎別人看法的人，所以想取一個名字來告誡自己，做音樂的初衷就是「求得」自己開心，但「求得」不太好聽，所以就以「裘德」為名。

魏如萱也詢問了裘德基本資料讓大家更認識他，裘德是貴陽人，1994年出生，今年26歲，生日是8月9日，獅子座，而問到身高體重，裘德驚呼：需要這麼具體嗎？裘德表示自己187公分、74公斤。 裘德說，國中時跟同學去唱KTV，但被同學說很難聽，那時候被打擊到，所以決定讓自己讓歌變好聽，魏如萱也問裘德在KTV會唱誰的歌？裘德說方大同，還有魏如萱的歌，讓魏如萱又驚又喜，裘德也曾翻唱過魏如萱的〈香格里拉〉。

而對於入圍金曲獎，裘德表示：「挺幸運的！」因為這是他自己第一次製作專輯，其實過程算是滿艱難的，因為對於製作專輯不大熟悉，朋友們都很好的來幫助他完成，因此可以獲得金曲獎的認可真的很感謝。

(中時 )