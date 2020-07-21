張藝興推出新專輯《蓮》，與頂級製作人Scott Storch、張藝興掌舵製作創作，打造6首新歌，而之前先推出的主打單曲〈蹦（Boom）〉登上iTunes 4個國家、地區總榜冠軍、15個國家、地區總榜前10名，他在Tik Tok上釋出〈蹦（Boom）〉的舞蹈，帶著趣味的可愛舞步更是引發粉絲瘋狂轉發和練習，現在一口氣把完整的下篇的6首歌曲全部釋放，《蓮》的「前世」加上「今生」共12首風格獨具的歌曲。

在潮流曲風中呈現出對當代城市生活的洞悉和思考。包括已與大家見面充滿拉丁風格、熱情炸裂的〈蹦〉，再加上唱出對故鄉長沙歸屬感情的〈沸〉，傳達出對家人牽掛與羈絆的〈媽〉，對愛情忠貞、完美男友心聲的〈喚〉，屬於自我審視獨白的〈夜〉，以及不刻意修飾的極簡之歌〈願〉，此時的〈願〉如時空引渡之「蓮」終在平行世界的另一端盛放，「我曾離開我、我終於重逢我、我會找到我—時隔2000年的相逢至此畫上句點」。

(中時 )