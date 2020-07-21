彰化縣秀水鄉41歲詹姓擔心爸爸，帶著3名子女在自家二樓房內燒炭，讓親友家屬氣憤、心碎；根據彰化縣政府社會處初步了解，詹男與孩子互動正常，但過去曾有對前妻、和父親拳腳相向的紀錄。他21日特地幫長子長女請假暑期輔導，竟是為了帶孩子走上絕路，消息傳回令學校師長震驚且不捨！

詹男2013年與妻子離婚後又復合，隔年兩人生下么兒後再度失和離婚；社會處調查，詹男家庭無兒少保護案件通件紀錄，但曾有過兩次家暴通報紀錄，並曾被列為毒品危險人口，2016年8月才結案，並接受家暴處遇治療、直到前年5月陸續完成24次精神治療。

詹男一家雖住在秀水鄉彰鹿路，3個孩子分別是14歲13歲和7歲，全都送到鄰近鄉鎮市的明星學校，3人就讀同一所學校、方便接送，可見爺爺奶奶對孩子們的疼愛與重視教育程度。

由於國中暑期輔導已經開始，詹男竟特地幫兩個大的請假在家，卻做出不理智的行為導致發生悲劇、憾事，讓學校師長傷心又震驚。校方指出，3名孩子因父母離異，父親又有家暴、吸毒等紀錄，老師們平日都特別關心課業和生活；詹男長子、長女在校課業表現中等，但同儕人際關係不錯，小兒子也天真可愛，沒想到竟會在自己家中發生這種事。

教育處強調，22日將由彰化縣學生輔導諮商中心老師到校進行班級輔導，進行校園安心宣導工作及進行危機減壓團體。

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(中時 )