超商領取紙本三倍券領取15日開跑，民眾依序登記領取。（張鎧乙攝）

振興三倍券15日正式上路，不少民眾湧入各地郵局購買，其中還一度傳出當機災情，讓民眾抱怨連連。而郵局為了應對領取紙本券的大批民眾，也必須調度人力加班處理民眾需求。對此，國民黨副秘書長柯志恩指出，當初也有人建議讓郵局來發消費券，但被毛治國阻止改用其他方式，才沒有造成民眾困擾。

柯志恩在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，她前幾天遇到一位馬政府時代的高官，而那名官員向她透露，當初政府內部也有人提議要把消費券透過郵局來發放。但時任交通部長毛治國說不行，因為郵局只有1200多家，並沒有辦法承擔這個任務，而且也不可能再付出額外增加的費用。

柯志恩指出，後來馬政府就改用民政系統來發放，且事實證明，用民政系統的方式，用戶籍地址的方法來發放的話，的確沒有擾民，甚至還便民。而現在政府搞了這麼多，不管綁信用卡，或是在超商和郵局領券，基本上排隊免不了。

柯志恩還強調，這個政策本身就不應該讓人民有這樣子所謂不便的方式，便民沒有達到。

(中時新聞網)