據大陸湖北省恩施市防汛抗旱指揮部發布最新預警，因清江上游山體滑坡形成堰塞湖，隨時有潰壩形成洪水下泄的危險。下游水庫已加快洩洪騰出容量預備承接，當局已求各地提前做好隨時撤離準備。

據微信恩施官方公眾號發布，恩施市防汛抗旱指揮部發出預警，清江上游屯堡鄉馬者村沙子壩發生山體滑坡，已形成堰塞湖，隨時可能潰壩形成山洪爆發。目前下游大龍潭水庫正在加大下泄流量騰出庫容，請城區居民不要到清江邊上走動以免危險。同時，為了應對上游堰塞湖瞬間潰壩，請提前做好撤離應急準備。具體撤離時間，由指揮部統一調度安排。

報導說，恩施沙子壩山體滑坡形成堰塞湖後，自10時許堰塞體開始自然過流。應急管理部會同自然資源部、水利部、國家能源局等組成聯合工作組已趕赴湖北恩施山體滑坡現場，指導和幫助地方開展處置工作。

報導指出，堰塞湖是指河流被外來物質堵塞，從而形成的湖泊，一旦決口會對下游形成山洪爆發，處置不當會引發重大災害。

(中時新聞網)