方岑退出演藝圈後，現是專業水療師。（圖／中時資料照）

女星方岑以單元劇《我們這一班》「季老師」走紅，後又以本土劇《台灣龍捲風》壞女人「葉美琪」一角創事業高峰，近來就有網友挖出她在《龍捲風》裡經典口頭禪「甘安捏」（這樣嗎？）剪成合輯，洗腦片段笑翻大家，而方岑的近況也跟著曝光。

有網友把方岑在《龍捲風》裡講「甘安捏」的畫面剪輯出來，短短65秒就有77次，不論是囂張、憤怒、傷心的情緒，她都能以一句「甘安捏」精準表達，實力演技有目共睹。由於影片太洗腦，讓不少人笑呼「越聽越魔性」、「聽到後來會懷疑自己真的聽的是台語嗎」、「喔喔，季老師講日文」、「甘安內的一百種演法的教材」，頓時在網上掀起熱議。

而現年52歲的方岑，其實早於2012年淡出演藝圈，她曾透露當年因為拍戲作息不正常，導致健康亮紅燈，「拍到得帕金森，手會抖，指甲斷裂」，因健康問題才讓她下定決心退出演藝圈，現在她則是名專業的水療師，不只到國外學習，還會固定舉辦講座，開啟事業第二春之外，也相當滿意現在的生活。

今天腦裡的謎之音一直迴繞甘安內 由垃圾文界的一位美少年發佈於 2020年7月17日 星期五

甘阿捏 看《屍速2》的時候一直覺得摧枯拉朽滿滿滿的配樂似曾相識，就是三立八點檔R。 維基百科記載，52歲方岑於2012年前後因健康因素逐漸退出演藝圈，改行從事水療相關直銷產業。願喜樂平安常在，我會為她禱告。 友彎友kiang友智障推薦 IG: @gun_a_ne 由旁白鴿發佈於 2020年7月17日 星期五

(中時新聞網)