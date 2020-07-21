中山工商畢業生連世翔憑著自己高超的筆記能力，錄取國立台北科技大學車輛工程系，一圓自己的汽車夢。（洪浩軒攝）

台灣教育帶給學生大量知識，同時也考驗學生記憶力，而如何善用各種技巧，讓讀書事倍功半，整理筆記的功夫成關鍵點，中山工商畢業生連世翔憑著自己高超的筆記能力，錄取國立台北科技大學車輛工程系，一圓自己的汽車夢。

整齊畫一的資料搭配手繪栩栩如生的配圖，讓人乍看之下還以為是補習班印刷的教科書，難怪連世翔被冠上了「筆記印刷體」的美名，也展現出他對自己極高的要求；高一時連世翔報名參加紐西蘭教育旅行，卻發現自己英文能力嚴重落後他人，為了補強英文能力，他休學一年至澳洲學英語，回台後也參與交流計畫和考取國際證照，不僅大翻身，更顯露出他超人的決心。

連世翔此次會選擇就讀北科大車輛工程系是因為家中經營遊覽車玻璃行業，從小在耳濡目染之下，讓他對於各式車種產生極大的興趣，更收藏近50台汽車模型，並用他的繪畫才能，繪製各種汽車及零件圖樣。

連世翔為了考取夢幻科系下了十足的苦工，不僅整整三年都讀書到晚上11點才就寢，假日也到圖書館溫習，維持自己在校的好成績，此外連的恩師李宗榮也非常支持他的決定，並利用各種空暇時間幫他解惑，才讓連世翔有了今天的成就。

(中時 )