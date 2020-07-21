新冠肺炎防疫佳績讓世界看見台灣，連帶影響食品輸出。衛福部食藥署今日宣布，新加坡首次以預審方式，未派員來台查核，就核准台灣業者輸出罐頭食品，創下該國先例，意味著該國信任台灣管控機制，對台灣關頭食品業者更是一大利多。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示，過去新加坡針對罐頭食品的輸入，除了必須要得到申請外，還會派員來台查核，但此次則採取預審制度，未派員就核准18家業者的輸入，包含豬肉、禽肉及蛋類產品。

此次核可的名單包括新東陽、味全、維力等知名廠牌。18家業者中，有13家是本次新增核准的業者，2款產品是本次新增的品項。蔡淑貞表示，新加坡此次的措施大幅簡化我商出口程序，除顯示新加坡與台灣主管機關的檢疫及食安管理措施等效，對我方罐頭食品業者更是一大利多。

蔡淑貞表示，罐頭食品的預審制度，是新加坡對我方的首例。除了新加坡，近期食藥署也正與日本洽談，盼乳製品的輸出程序也能簡化，以預審制度進入日本。

(中時 )