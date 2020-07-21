骨質疏鬆症已經成為全球第二大流行病，目前50歲以上男女，女性高達3成、男性則有2成，會因為骨質疏鬆問題，發生骨折傷害。（謝瓊雲攝）

彰濱秀傳醫院成立「骨質疏鬆照護中心」，中心內備有骨質密度檢測儀，可以幫爺奶們檢測骨質密度。（謝瓊雲攝）

彰濱秀傳醫院「骨質疏鬆照護中心」21日揭牌成立，現場安排醫師為爺奶們檢測骨質密度，並導覽介紹中心特色，未來將跨科別整合中、西醫治療骨質疏鬆症問題，讓銀髮族阿公阿嬤們不再視「上醫院看骨科」為畏途。

彰濱秀傳骨科部副院長譚台笙表示，骨質疏鬆症指的是骨頭因年齡老化、退化或疾病引發的問題，輕則全身莫名感到痠痛，重則易發生骨折。彰化是農業大縣、也是高齡縣；根據最近一份長照據點的健檢報告顯示，65歲以上年長者有高達6成都出現骨質疏鬆、更有半數出現脊椎骨變形。

他說，骨質疏鬆已成為全球第二大流行病，僅次於心血管疾病；目前全台50歲以上民眾，更有高達3成女性和2成男性，一生至少會因骨質疏鬆發生1次髖骨、脊椎或手腕等部位的骨折。

彰濱秀傳院長葉永祥說，彰化縣早已邁入高齡化社會，骨質疏鬆症盛行率相當高，彰濱秀傳身為彰化海線規模最大的區域教學醫院，前後花費2年時間籌備，成立全縣第一個跨團隊、中西醫整併的骨質疏鬆照護中心，希望好好照護、造福彰化縣的年長者。

彰濱骨質疏鬆照護中心主任陳志鎧說明，中心以骨科為中心，並結合風濕免疫科及婦產科，主因在於許多風濕免疫患者、及停經後的婦女，兩者都是骨質疏鬆症的高危險族群。同時也聯合復健科，教導患者透過正確的運動復健，維持肌力、預防跌倒，還更整合納入中醫補腎的概念，以形、體整合的觀念來治療骨質疏鬆症。

彰化秀傳醫院骨科名醫古鳴洲，也是秀傳醫療體系副總裁，他提到陳志鎧曾前往日本東京女子醫科大學風濕免疫中心進修，專長為手部及人工關節的重建，過去曾多次在國內、外醫學會上，分享骨鬆與骨折的治療心得，是位難得的好醫師。

(中時 )