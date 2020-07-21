英國議會發布一份對俄國的調查報告，顯示俄羅斯動用陰謀手段，包括網路攻擊、間諜、謠言與暗殺，試圖干涉英國政治，包括英國脫歐的決定，也有俄國的介入。

太陽報(The Sun)報導，這份長達50頁的文件，分析俄羅斯用各種手段介入英國大選和全民公投，報告說「顯然，俄羅斯在許多方面，對英國構成了重大威脅，從間諜活動到干預民主選舉，以及實質上的重大犯罪。」

報告稱，英國是俄羅斯情報作戰的目標之一，原因在於英國堅決反對俄羅斯的侵略與擴張，其中最明顯的就是2018年，發生的索爾茲伯里(Salisbury )暗殺事件。一名俄國裔的英國情報員，在索爾茲伯里被神經毒劑攻擊，幾乎命危。

「俄羅斯的情報部門規模龐大、手段繁多，而且由於缺乏法治，因此他們總是不擇手段、沒有底線。」

英國脫歐

該報告說「雖然很難評估英國脫歐投票，是被哪種勢力干預」，但是仍希望進一步審查當時的過程。

聲明說，俄國對美國的2016年總統大選有明顯的干涉，我們認為，也必須對俄羅斯當時是否也介入了脫離歐盟的公投。

但是，報告也堅持認為，英國的投票制度是牢固的，因此很難進行攻擊。

原話是：「雖然我們的投票系統機制健全，但我們不能小看一個敵意國家，會故意採取哪些行動以影響我們的民主進程。」

間諜

該報告要求英國國會應該制定新的法律來打擊外國間諜，並指責英國政府的行動遲緩。

報告說：「很明顯，普丁領導下的俄羅斯，已經從原本的情報合作夥伴，轉變為最大的安全威脅。他們從根本上不願遵守國際法，比如2006年暗殺亞歷山大·利特維年科（Alexander Litvinenko）的事件，以及2014年爆發克里米亞半島衝突，最終由俄國實質掌控克里米亞，這都是鮮明的例子。

利特維年科是俄國前情報人員，不滿普丁的執政，曾出書批評普丁政府，在2000年離開俄羅斯投奔英國，在2006年10月歸化成英國籍。然而同年11月23日卻中毒身亡，體內被驗出高濃度劇毒金屬鏷(釙)，疑是被俄國情報部門毒殺。

假新聞

該報告敦促，政府應該與社交媒體公司合作，以嚴厲打擊敵對國家拋出的假新聞。

報告說：「政府必須與社交媒體公司建立協議，以確保這些網路平台，不會被敵對勢力所惡意使用，若是發現具煽動性的錯誤消息，應承諾刪除以杜絕傳播。」

俄羅斯在英國領土內的非法行動

這包括前文所提到的利特維年科毒殺事件，以及謝爾蓋．斯卡里帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒尤利婭(Yulia)中毒事件，也就是前文所提到的索爾茲伯里中毒襲擊疑案。

前克格勃(KGB)間諜斯卡里帕爾 ，和他的女兒尤利婭，在2018年3月4日星期日，於索爾茲伯里吃午餐後，僅是接觸自家的車門把手，就中了神經毒劑，兩人都被毒倒。幸而2人之後搶救有效，目前被英國政府高度保護。

俄羅斯否認他們下手行兇，這引發了英國與俄國的外交戰，雙方都驅逐對方的使館工作人員。

克里姆林宮則嘲笑這些指控，稱其「陳述模糊，內容矛盾」。俄羅斯駐英國大使安德烈·克林（Andrey Kelin）表示，俄羅斯從不干預其他國家的國內政治。

(中時新聞網)