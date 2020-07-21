日本露天看好台灣網購市場，宣布推出購物滿新台幣1,500元，國際運費0元的優惠，為國內的網路購物再掀戰火；據了解，目前這項免國際運費活動沒有截止時間。

日本露天宣布全站超過6,000萬件商品，只要購物滿1,500元，即可享受10公斤日本國際運費0元的優惠，而10公斤的免運優惠讓網友們再也不用為了商品重量而斤斤計較買的東西會不會超重。

日本露天執行長蘇芸指出，台灣消費者對於日本國際運費的優惠特別在意，開站以來的各種日本國際運費優惠活動都得到相當大的回應，對於免日本國際運費的熱愛也直接反映在訂單的成長上。舉例先前3公斤的重量限制，消費者礙於重量看得到卻買不到。

日本露天指出，現在把商品重量放寬到10公斤，即使是採購家電或大量的商品，一樣免日本國際運費，將可以帶動消費者更沒有負擔的採購。

日本露天宣布站內6,000萬件商品滿1,500元，就有10公斤免日本國際運費的優惠。（圖／日本露天）

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(中時新聞網)