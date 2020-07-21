臉書粉專「花式白眼的必要」貼文。

臉書粉專「花式白眼的必要」貼文。

近日國民兩黨在立院為了《國民法官法》進行逐條發言、逐條表決的持久戰；而民進黨立委林楚茵昨晚貼出在立院的自拍照，被眼尖的網友抓包筆電中的畫面竟是「愛奇異」，日前林楚茵曾質疑「愛奇藝」未經許可進入台灣市場，如今自己卻在使用愛奇藝，網友狠酸根本「口嫌體正直」！

臉書粉專「花式白眼的必要」貼文表示，曾經的批評愛奇藝的林楚茵，如今卻自己在立院用愛奇藝「爽追劇」，根本就是民進黨一貫的雙標，更不用說啟用兩年立法院太陽能板，竟然用了華為的逆變器，讓綠電變「紅電」！承包的雲豹能源董事長，竟然是中空裝立委賴品妤的阿爸賴勁麟！

發文引來網友討論，表示「反中是工作，愛中是生活」、「人家看的是有台灣價值的愛奇藝好嗎」、「說了綠共根本同路人」、「大概愛奇藝有把台灣價值匯入了，變不是陸資了」、「針對愛奇藝是噱頭騙一下支持度，還真有人相信」、「好笑的是在立法院看愛奇藝追劇，哈哈哈」。

(中時新聞網)