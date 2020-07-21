社員看到母雞時，發現它自己進入香滷裡沾滿香灰，像極生雞肉排沾粉要下油鍋炸的樣子。(爆料公社社員堤供/林俊翰)

社員在爆料公社分享在香爐看到1隻裹粉母雞的趣事。(社員提供/林俊翰翻攝)

爆廢公社的1名社員分享自家社區門口，總是會出現1隻母雞四處遊蕩，某次社員意外發現1隻裹粉雞出現在香爐裡，仔細一看原來是原先那隻母雞，社員表示這隻母雞的身上沾滿香灰，像極切好的生雞肉排沾好粉，要下入油炸鍋裡做成美味炸雞排。社員推測，母雞很有可能前世被做成香雞排的記憶還在，尚未完全被抹滅掉，才會自己跑進香爐裡成這副模樣。不過也有網友認為，會不會是神明化身成的，躲在香爐裡想來傾聽善男信女的訴求呢？

據了解，社員幾個月前在自家社區發現1隻母雞四處遊蕩，但待自己帶小孩去學回來時，母雞早已消失不見，隔天看到母雞是在社區大門旁的土地公廟，再度看到母雞時，卻發現它自己進入香爐內，整身像是生雞排肉裹了粉，要準備下鍋油炸的樣子，令社員感到極為奇特又好笑，社員認為母雞有可能覺得裹了香灰粉太舒服了，進而挖了洞想暫住香爐裡頭。

網友紛紛回應，有可能是上輩子記憶還在，「可能上輩死後曾被做成雞排的記憶還在」、「上輩子是土窯雞吧」、「沾滿好吃」，不過母雞整體看起來，也滿像沾了胡椒粉後的炸雞，想必品嘗起來必定相當美味，也有網友感覺它已經自主裹好粉，可以直接下油鍋了，「 都自己裹粉了，可以幫牠上粉漿下鍋油炸了」。

也有網友覺得像其他美食佳餚「 犧牲小我完成大我的土窯雞 」，部分網友則認為「好奇廟方一直給牠睡那嗎？」、「雞會用沙子來洗澡，可以防皮膚病跟去蟲，很多鳥類都會，對他來說那就是沙坑而已」，也有網友推測是前世記憶，「牠上輩子是香，只是習慣插在香爐的記憶而已，別想太多」。

(中時新聞網)