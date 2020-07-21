藝FUN券抽獎結果出爐，有210萬人獲得領勸資格，92萬身分證尾數1、2、6的人成為「國家級邊緣人」。對此，有數感專家就在臉書分析並指出，抽獎的機率並不均等，有BUG存在，引發網友討論，數位政委唐鳳本人看到後，也親自留言解釋問題。

《數感實驗室 Numeracy Lab》先列出抽獎規則，1.取出的兩個數字相加後÷10取餘數；2.走相對應的格子數，抽中過即往下一格。重複以上步驟直到抽出7個數字，但若碰到「尾數和0」、「走到start」、「走到再來一次」則會重擲。

有數感專家質疑抽獎機率不公平，意外釣出唐鳳本人親自回應 (圖／翻攝自臉書數感實驗室 Numeracy Lab)

《數感實驗室 Numeracy Lab》表示，先不論重擲，從以上過程單看第一步，就會發現前進步數的機率不均等，因為從10個數字裡挑出兩個數字，會有45種可能（C(10,2)=45），而將0-9之間的點數和列出來，會發現奇數和會出現25次，偶數和只會出現20次，所以奇數步數的機率為5/9，而偶數步數的機率會只有4/9，二者相差1/9。

《數感實驗室 Numeracy Lab》說，這個情形其實藉由「每一次兩人各取一球」或「兩人輪流取，而且每次取完都放回」，步數的機率就會相等，但由於大富翁的遊戲設定是抽到的就往下一格，加上延伸的重擲規則，確實無法確認最後每個身分證尾數號碼被抽中的機率是否均等，只能進一步用程式模擬才能確定。

該篇文章引發網友熱議，更意外釣出唐鳳本人親自留言解釋，唐鳳表示，他一到場其實就有問主持人一樣的問題，對方則是回答「各尾碼在盤面上的位置稍早是隨機產生的，所以即使有奇偶性、以及尾碼2第一輪走不到的限制，結果仍舊是隨機的」。

(中時新聞網)