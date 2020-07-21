花壇人等到了！繼彰化縣和美鎮、伸港鄉宣布加碼發現金振興消費之後，不少彰化縣民拚命敲碗好奇字幾所在鄉鎮市是否跟進，花壇鄉長顧勝敏21日公開宣布，在代表會的同意之下，決定全鄉鄉民將加發1千元現金消費禮金，促進經濟發展。

振興3倍券逐漸引發國內消費熱潮，很多民眾領到3倍券立刻花光光，再接再勵全家一起登記農遊券、藝Fun券、動滋券和客庄券，想要領好領滿；但為了領券如此勞心費力，難倒不少鄉下民眾和年長者。

花壇鄉長顧勝敏說，近日有不少鄉民代表接獲鄉民反映，指中央政府發放的三倍券、和各種振興消費券，都必須要先上網登記，而且還指限定某些特定的合作通路業者才能使用、消費，實在太麻煩，應該要直接發現金最直接、也最方便使用。

顧勝敏表示，公所在仔細考量過財政後，決定接受代表們的建議，將檢視現有財源狀況後，提案於8月份代表會臨時會開會時，送臨時會審查通過，就能開始發放，只要6月1日前設籍花壇鄉的鄉民，就符合領取1000元振興消費禮金的資格。

根據彰化戶政事務所統計，花壇鄉截至6月底人口數有4萬5401人、5月底人口數則略多為4萬5439人，換算這次振興消費的現金發放，將花費花壇鄉公所4500多萬元經費。

(中時 )