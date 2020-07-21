對於近日有民調顯示，有40.9％民眾表示自己或願意家人上戰場保衛台灣，但有49.1％表示不願上戰場。趙少康拍桌表示，這還是要看基本主張，如果綠的每天喊台台獨台獨台獨，結果真的打起來，「藍的為何要幫忙上戰場？」

根據《ETtoday 新聞雲》最新民調，如果兩岸爆發衝突，有40.9％民眾表示自己或願意家人上戰場保衛台灣，但有49.1％表示不願上戰場。

對於40％的民眾願意上戰場，趙少康在《鄉民來衝康》網路節目中說，這吹牛的。因為回答不要上戰場的一定不會上戰場，回答要的不一定會上戰場。而且這份民調沒意義，因為到時候打起來是徵兵，四叉貓也跑不掉！

四叉貓回應，他常跑藍營的場子，很多人跟他說如果兩岸打起來，上戰場的是他們而不是四叉貓。四叉貓聽到這的反應，竟然是「喔～好開心」！

趙少康強調，重點是為什麼要戰？如果好好的沒事被打，當然要上戰場；如果沒事找事，非要搞台獨，愛台灣反而害台灣，憑甚麼逼人民上戰場？

如果打起來，四叉貓說他也只能做後勤，「你們覺得我可以打前線嗎？我以前是工兵搭橋，但搭到一半就去旁邊顧槍」！

四叉貓也說，這份民調沒有區分男生女生，會不會女生都贊成，男生都反對？趙少康回一句「女生會說除了我男友以外，其他都去當吧！」尹乃菁補充「你搞不好回答錯了！」「錯了錯了，男朋友最先去」趙少康立馬更正。

有網友說，4成願意上戰場不錯啊，台灣就有將近9百萬人的兵力。趙少康也指正，還要再扣掉老弱婦孺。而且重點在於，即將要當兵的人要不要支持徵兵？已經當完兵的、不用當兵的，當然支持徵兵啊！「你們去死關我甚麼事情」。

來賓補充說，這份民調是問20歲以上年輕人，沒有問到20歲以下要當兵的人。沒有問到16歲或18歲的人，支持不支持徵兵制。

趙少康強調，這議題還是要看基本主張，為什麼要打？如果綠的每天喊台台獨台獨台獨，結果真的打起來，趙少康拍桌罵，「藍的為何要幫忙上戰場？」

趙少康也說，他曾經報名反共救國軍，登陸大陸建立敵後電台，後來真的接到反共救國軍大隊長回信，希望趙少康好好讀書。

(中時新聞網)