荒野保護協會台中分會解說員呂姮儒、蔡昇倫、孫裕福、郭柏祥，環島的過程正是與自己心靈對話最好的時機，別再猶豫了，走吧，踏出你的第一步。（呂姮儒提供／盧金足台中傳真）

最近戶外高溫達卅多度，站在太陽下立即暴汗，如果還長途步行，體力、耐力大考驗。（呂姮儒提供／盧金足台中傳真）

荒野保護協會台中分會解說員呂姮儒、蔡昇倫、孫裕福、郭柏祥體會對自然做出的傷害，最終傷害的其實是我們自己。（呂姮儒提供／盧金足台中傳真）

荒野保護協會台中分會的解說員，呂姮儒、蔡昇倫、孫裕福、郭柏祥4人37天走了923.7公里完成徒步環島壯舉。（呂姮儒提供／盧金足台中傳真）

荒野保護協會台中分會解說員呂姮儒、蔡昇倫、孫裕福、郭柏祥4人37天走了923.7公里，完成徒步環島壯舉，在每天近30公里的徒步過程，用心靈與荒野對話，體會人與自然密不可分，對自然做出傷害，最終傷害是人類自己。

最近戶外高溫達卅多度，站在太陽下立即暴汗，如果還長途步行，體力、耐力大考驗，參加徒步環島壯舉成員中，呂姮儒是退休教師，為讓自己有安靜與荒野對話機會，選擇苦行方式，她與蔡昇倫、孫裕福、郭柏祥等4人，6月14日從荒野保護協會台中分會出發，7月20回到出發點。

呂姮儒說，徒步環島，深入認識住了一輩子的島嶼，雖然豔陽高照、炙熱難耐、走過繁華城市、海邊漁村、鄉間小路都能隨遇而安。

勤練太極拳的蔡昇倫，對每日行走20、30幾公里應付自如，經過一周後，彷彿進入自動模式，打趣說，「將腳放地上就自己會走了」。

曾以汽車、機車及自行車環島七次的孫裕福，這次與最親近的雙腿，一步一步繞台灣走了一圈，甚至因受傷而少走兩天，體會再簡單的事也要所準備，大意是自己最大的敵人。

尚在就學的郭柏祥，受限學業只走18天，他說，環島是他的夢想，原想會先騎車環島，沒想到媽媽竟然這麼勇敢，有了這樣的決定，於是跟著媽媽走了這一趟，雖然沒有全程走完，但在這個過程仍感受到台灣特別的景觀。

過去對東北角的印象，除了幾個著名的景點，幾乎沒什麼記憶，此次以徒步方式走過，方才驚覺這特殊的地質景觀竟然這麼美。

身為荒野保護協會的解說員，對環境的變化特別有感，透過「齊柏林」可以從空中看見台灣的美麗與哀愁，然徒步繞行台灣更是身歷其境，這一場心靈對話，讓他們對自然更存一份敬畏之心。

蔡昇倫表示，對自然做出的傷害，最終傷害的其實是我們自己，別唱高調認為保護環是什麼高超的情操，應更務實的看待，其實我們在保護的是我們。

呂姮儒把這次的環島也看成是檢視50年來交朋友狀況，37天下來，有30個晚上是住朋友家，其餘6晚共花3000元，朋友分布全台，全都力挺接待，有這麼多朋友，多少證明了自己的為人，此生無憾了。

環島是許多台灣人的夢想，但光想卻不行動是不可能完成，呂姮儒強調，即便是50幾歲，也是可以克服，不用擔心害怕。

要實踐夢其實不難，走出第一步就完成一半了，台灣的美用走的會讓你更有感受，而且環島的過程正是與自己心靈對話最好的時機，別再猶豫了，走吧，踏出你的第一步。

(中時 )