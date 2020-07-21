台中市社會局推動「自立家庭，築夢踏實計畫」，輔導到社區照顧關懷據點，教導長輩製作耶誕圈、提袋、面具、毛線帽、摺紙等作品，提升工作收入，手工藝老師白芳瑜開設的「豐之美手作坊」也加入購物節優惠店家。

社會局長彭懷真表示，白芳瑜擅長編織中國結、手做飾品配件、服裝創意改造，從事衣服修改工作，因要求縫紉技術和品質，家庭式作業比不上工廠機器量產速度，導致訂單減少，收入也隨之減少，每個月入不敷出。

白芳瑜去年參加社會局「自立家庭，築夢踏實計畫」，委辦單位迎曦教育基金會社工發掘老師專長，協助她到社區照顧關懷據點，教導長輩製作耶誕圈、提袋、面具、毛線帽、摺紙等作品。

此外，每周設定不同主題，透過創業資源連結，1對1諮商，提升工作收入，重拾自信。

「豐之美手作坊」販售DIY材料包，有小朋友喜歡的捕夢網、夢幻娃娃衣服吊飾、摺紙、繽紛毛線貼畫，消費參加2020台中購物節抽獎。

(中時 )