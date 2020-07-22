柬埔寨專家稱，東南亞最大湖泊洞里薩湖(Tonlé Sap)，以往在夏季會遇到定期的擴充，但是卻連續第二年推遲，嚴重影響了當地漁業，也威脅了超過一百萬人的糧食供應。

路透社報導，洞里薩湖是東南亞最大的淡水湖，位是湄公河中游，當雨季來臨時，湄公河水量大增，也使洞里薩湖變得的又廣又深，面積會從枯水期的2,700平方公里，增加到16,000平方公里，龐大的水量，也提供豐富的魚類資源。

這種定期泛濫通常發生在7月~9月，然後隨著雨季的結束（通常在9月下旬），洞里薩湖又開始縮小，周而復始。

但是，已經連續兩年，沒有遇到這種定期泛濫，由於洞里薩湖沒水，靠湖為生的人們遇到難關。

湄公河委員會（MRC）將泛濫延遲，歸因在2019年降雨減少，以及湄公河上游太多的水壩，其中2座在寮國，11座在中國大陸。湄公河上游就是瀾滄江， 流經青海、西藏和雲南三個省區。

就寮國和中國大陸的立場來看，這些水壩帶來了重要的經濟利益，調節了水流量，有助於防止嚴重的洪水和乾旱。

但是，對下游的國家來說就造成悲劇了，湄公河水量減少，不止影響漁業，也影響農業和飲用手。

現年25歲的漁夫San Savuth，希望柬埔寨政府能與上游國家進行談判，希望他們能好好放水，否則大家都活不成。

Savuth表示，他可能要放棄漁業，前往55公里外的城市打工，實在已經活不下去。

(中時新聞網)