「肯爺」在首場造勢活動中大爆料，稱「差點殺了大女兒」。

美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）在自己的總統大選首場造勢活動上大爆料，聲稱「差點殺了大女兒」，他參選總統的決定已在家庭裡掀起巨浪，據英媒報導，名媛妻子「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）對丈夫非常不諒解，認為他讓全家丟臉，威脅他退出大選，否則就要離婚。

43歲的「肯爺」肯伊威斯特4日宣布投入美國總統大選，日前更悄悄登記為獨立候選人。他19日在南卡羅來納州舉辦首場造勢活動，才剛投入選戰就大爆自己的料，聲淚俱下自白曾經想讓妻子墮胎、拿掉大女兒。

英國《太陽報》（The Sun）報導，肯爺投入大選已讓他的婚姻亮紅燈，消息人士透露，當他在造勢活動中大談夫妻倆曾想墮胎的決定時，金卡戴珊氣炸了，因為這讓她很尷尬，她一直想要在孩子們面前維持好媽媽的形象，不過肯爺事後卻解釋，自己會大爆料全是因為想要在造勢活動中吸引注意，他還奉勸妻子，「現在應該要知道這場遊戲了。」

消息人士透露，金卡戴珊甚至氣到威脅肯爺「現在就退出大選」，否則就要離婚。

該名人士指出，「她不相信他好到足以競選總統」，「他不僅讓自己丟臉，也讓家庭丟臉」，她不想讓這個情況繼續下去。

不僅如此，肯爺不遵守防疫規則，也讓金卡戴珊的姊妹們嚇壞了，在造勢活動這樣的室內環境中，肯爺不僅沒戴口罩，還和群眾近距離接觸，連岳母都看不下去，要求女婿自主隔離2周才能看孩子。

(中時新聞網)