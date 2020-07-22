【回憶殺】女星席曼寧擁有荷蘭血統，五官立體、貌美如仙，在台灣的演藝圈頗有辨識度，23歲拍攝處女作《金色山莊》後戲約不斷，更因花系列連續劇《太陽花》創下45%以上的收視率，「惡婆婆」的螢幕形象深植人心。不過，戲外的她，完全不嚮往婚姻生活，秉持著不婚不生的主義，消遙自在的過後半輩子。

席曼寧演技精湛，在《太陽花》演活壞女人的角色，令觀眾氣得牙癢癢。（圖／影片截圖）

席曼寧透露當紅時，生活幾乎都被拍戲填滿，長期日夜顛倒、睡眠不足，健康開始亮起紅燈，加上2001年投資失利，她發現自己並不想再為五斗米折腰，醉心茹素學佛，還加入慈濟藝聯會，樂於幫助弱勢群族，她的想法也潛移默化地改變，月開銷從20萬縮減為5萬，過著淡泊名利的生活。

對於感情，席曼寧相當豁達，雖然交過許多男友，但對於婚姻完全不期待，她表示家裡有5個小孩，從小看父母帶孩子覺得很累，也不願意受到家庭束縛、犧牲掉自己自由的生活步調，現年56歲的她，沒安排工作時，喜歡喝咖啡放空、修習佛法、打坐、佈施等，日子過得簡單又充實，她笑說：「這些事結婚根本不可能辦到。」

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)