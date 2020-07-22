先前提過「資金決定方向，媒體解釋現象！」一檔股票、一個族群通常是股價先漲，然後媒體才跟進報導；換言之，當媒體無論多空，大肆報導之際，這些股票的股價往往已經不在低檔，多數有過一段漲幅，此時才遲遲準備進場，獲利的難度相較於之前當然明顯拉高。

今年第一季，當大家擔心疫情變化之際，防疫股在資金流入下，股價率先走高，接著當媒體大舉報導防疫股的業績表現亮眼時，最好的買點其實已經錯過了。之後的宅經濟股、遠距應用股、中國大陸去美化受益股、台積電供應鏈、新藥研發股等都有這樣的現象，好的買點就在資金卡位一段時間，而媒體剛剛報導不久，市場對其基本面仍半信半疑之際。

近期大盤剛越過今年1月份的高點12197點位置，準備挑戰歷史高點12682點。以此為座標軸，我們可以將上市櫃股票按其股價走勢分為三類：一是今年第2季已領先越過其今年第1季高點的領先股，前段所述的族群多為此類型，多數是後疫情時代下全球新局的受益者。現階段由於領先股多有一段可觀的漲幅，指標存在過熱跡象；若下半年還要再漲一波，勢必要先讓籌碼換手，指標降溫，所以整理結束的訊號很重要，這裡要觀察日KD指標何時再度交叉向上，並且站上50大關。

二是至今尚未越過今年第1季高點的落後股，這一類股由於產業實質被疫情影響，營運前景不明，目前先以反彈視之。真正該注意的是第三類，近期(今年7月後)才越過今年第1季高點的同步股，這一類股由於並非疫情受益的第一線，所以今年上半年股價的漲幅不算太大，直到近期隨著時局變遷，產業又一次受到市場矚目，股價才急起直追。

以綠能為例，先前儘管有國內政策加持，與半導體業、生技業等同屬六大戰略產業之一，但因與美國現任總統川普的立場不同，國際資金認同度相對有限，股價並未大舉飆漲。直到近日美民主黨籍總統候選人拜登支持度民調超越川普，市場開始重視他在對抗氣候變遷的計畫，準備投入2兆美元來推動綠能產業的政見，近期如太陽能、風力發電、燃料電池等都有資金進駐，而媒體也才剛剛報導不久，後市值得鎖定，第3季的機會可能就在其中。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時新聞網)