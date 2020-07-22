自英國13日對大陸電信巨擘華為「變臉」，決定今年底不再採購其相關設備後，並在2027年要求營運商全數替換華為電信設備，為長期支持盟友圍剿華為的川普政府一大勝利。外界關注作為華為重點市場的歐盟國家下一步動態，不過法國率先表態，有別於英國立場，法政府當局不會禁止華為在法國投資。

據路透社報導，法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）21日接受法國新聞台（France Info）專訪時表示，對於華為問題，法國不會全面實施禁令，但會保護敏感部分，並重申「我們不會禁止華為投資5G，但我們自己會保護國家安全利益」，同時也向大陸表明相同立場。

不過，勒麥爾受訪時譴責大陸疑似虐待穆斯林少數民族，並稱這樣的行為「令人厭惡且無法接受」。

目前歐盟成員國對華為態度較為溫和，1月公布的5G網路安全指南中，建議成員國各自制定政策，決定是否對華為設限。目前歐盟成員國中，義大利雖然已排除華為與義大利電信（Telecom Italia）在5G建設合作，但華為義大利主管指出，將持續與義大利電信在其它領域合作。比利時國家電信部部長巴克近日表示，比利時不會將華為拒於門外。

至於被視為歐盟對陸立場指標的德國，最快9月才會決定是否禁止華為參與5G行動網路建設。

(中時新聞網)