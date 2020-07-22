港版林志玲劉子儀。(取自可人IG)

劉子儀擁有一張神似志玲姐姐的精緻美顏。(取自可人IG)

香港28歲網紅劉子儀(可人、Kelly)擁有火辣身材與一張神似台灣第一名模林志玲的精緻臉蛋，因此又有「港版林志玲」之稱。在微博擁有超過百萬粉絲的她，近日更推出寫真集與大家分享她的好身材，不管是西裝還是比基尼都遮不住她傲人巨乳，吸爆網友眼球。

擁有34C、24、34魔鬼身材的劉子儀，此次推出寫真集，曾被港媒犀利提問有無想過進軍演藝圈或拍三級片的計畫？對此她高EQ回應，表示自己完全不需要這樣做，「因為我已經是好幾間公司的CEO，絕對不缺錢。」

身為醫美診所老闆的她，也時常在社群網站PO出勵志金句與粉絲分享，包括「事業是男人的姿色，姿色是女人的事業」、「作為女人，要麼麗質，要麼勵志。若你生得不漂亮，活的一定要漂亮。不要去拒絕忙碌，因為它是一種充實；不要去抱怨挫折，因為它是一種堅強」，也透露因為每個人都愛看美的事物，所以才努力維持自己的外貌，想令世界變得更美好。

(中時新聞網)