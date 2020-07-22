交通部長林佳龍21日出席由工商時報與中華電信合辦的「5G啟航 賦能 產業新未來」高峰論壇時表示，台灣5G真的是超前部署，去年底開始5G釋照，6月底及7月初5G就已陸續開台，5G真的來了，台灣在這波全球邁向5G算是前段班。

林佳龍強調，行動通訊服務也是產業創新試驗場域，在創新應用方面，交通部旗下包括從智慧交通、鐵公路、氣象、觀光，未來結合5G技術的創新應用都很多，5G台開台，將讓所有可能的創新應用陸績發展，並帶動資通訊設備蓬勃發展，5G市場是藍海，不只從行動通訊角度，台灣將借重5G邁向智慧國家、智慧島嶼時代。

另外，5G無人載具、智慧電通車、海空港及交通大數據，未來也都將建立在5G基礎上。

林佳龍強調，最近因疫情，全球面臨嚴峻威脅，消費者行為、居家辦公、人流物流金流都面臨重大改變， 而同時因為5G而產生很大的改變，萬物聯網時代不只發生在製造端還有消費端，台灣在發展成為智慧國家及智慧島嶼同時，台灣小而美，但台灣廠商在台灣練兵後，也可以輸出國外市場才是台灣利機。

林佳龍說，5G最關鍵的還是產業界的投資，要有正確的規畫，總統蔡英文去年強力推動未來跨域合作也是創新很重要的來源，跨業合作充滿各種可能，大家找殺手級創業服務，我相信會成功。

另外，他強調，台灣的交通大家很困擾，路開得愈多、車子也愈多，最需要智慧交通協助，例如用路人即時路況掌握，掌握資訊就能做Smart mobility，交通部樂意與產學研合作。

(工商 )