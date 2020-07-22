行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫21日出席由工商時報與中華電信共同舉辦的「5G啟航 賦能產業新未來」高峰論壇時表示，5G是台灣翻轉數位經濟重中之重的計畫，行政院規畫5G相關補助經費合計達700億～800億元。

龔明鑫表示，隨著電信商尤其是中華電信5G開台，台灣正式邁入5G時代，而全球目前已有30多個國家5G商轉，台灣要急起直追、就必需超前部署，去年行政院通過5G行動方案，編列204億元預算，在此之前，已把未來頻譜規畫、實驗場域及相關法規都已經準備好了。

5G技術也超前部署，行政院長蘇貞昌已核定「企業深耕領航計畫」也就是「大A +」計畫，打算跟國際及國內企業研究下一世代科技發展，5G就是除半導體、AI之外，其中一個很重要的項目，單一項目預算也有50億元左右。

龔明鑫說，前瞻2.0計畫馬上就要送到立院審議，其中5G大概也編列了500億元，包括對電信公司基地台建設加速及偏鄉網路建設補助，另外還有5G資安的補助、試驗場域推動、及智慧製造等經費補助 ，合計約700億～800億元。

行政院也跟電信商溝通，是否在5G費率方面比現在更親民 。

在智慧製造部分，龔明鑫說，目前「台商回流」即將達到新台幣七千億元，近200家台商回台打算興建新工廠，把無人自駕車、智慧交通、智慧生產等5G應用導進來， 遠距醫療及照護等創新應用都隨著5G來臨、 陸續啟動。

龔明鑫強調，5G目前還是有限想像， 未來想像空間更大，台灣未來四年最重要的就是數位轉型，而5G是重中之重，政府編預算後 ，還是必須與企業及地方政府合作才能達成目標，政府與民間共同合作開創5G未來，是台灣翻轉數位經濟非常重要的事。

(工商 )