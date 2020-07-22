有「台版餘額寶」之稱的「街口託付寶」上線，第1天資金規模達新台幣1.5億元；金管會官員透露，街口支付執行長胡亦嘉於6月4日率街口投信團隊，前來金管會報告，不論書面、口頭，從頭到尾都未提及「託付寶」這三個字。

更簡單來說，託付寶業務與遞送書件不符，金管會暗指，業者跟主管機關溝通業務要本著「誠信原則」，不要企圖蒙混過關，強調要在符合法規的前提下，才能從事相關業務。

官員回憶胡亦嘉當天拜訪，街口投信提及，平台要想一個「響亮」名稱，從頭到尾都未提及「託付寶」三個字，即使決定使用，近日也沒有來跟金管會溝通，等於打臉街口對外宣稱有與金管會溝通的情事。

託付寶上線後的內容，新增查核三方的作業流程及相關控管架構，也沒有向金管會作過說明，因此，現行架構尚未經過核准，金管會表示，已請街口投信陳述架構及做法了，接下來是要討論並釐清相關適法性，法規也會列入討論。

時序再往前推，街口投信於今年2月6日以及3月26日向金管會申請經理街口多重資產基金，新增投資人得透過電子支付帳戶，申購買回基金、調整經理費的信託契約修正案，經核其第三方作業流程等，並未涉及託付寶等相關。

金管會表示，街口託付寶整體架構是否合法，還有待釐清，不過，業者貿然推出，金管會認為「非屬允當」，呼籲民眾應注意金融商品之適法性及相關風險，以保障自身權益。

(中時 )