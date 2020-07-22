立法院臨時會院會今天繼續挑燈夜戰，處理國民參與刑事審判法草案等案。對於如何認定被告有罪的關鍵條文，經二讀表決，規定以包含國民法官及法官（共9位）雙方意見在內達2/3以上的同意決定之。

此外，關於科刑事項評議，即要判被告多久的刑期，二讀通過條文規定，以包含國民法官及法官雙方意見在內過半數的意見決定；不過，死刑的科處，必須要包含國民法官及法官雙方意見在內達2/3以上同意。

截至22日凌晨1時左右，逐條討論到第83條條文完成，而依照各條文的立委發言與表決所花時間，有望在今天清晨6、7時前後，二讀通過國民法官法全部條文，力拚今天中午前完成三讀。

關於人民參與審判制度，司法院、行政院及民進黨立委周春米提出國民參與刑事審判法草案（共有113條條文），在野黨團也分別提出草案版本。立法院臨時會院會20日下午開始逐條處理，到晚間12時才休息；21日上午繼續開會，直到22日凌晨，仍在進行逐條討論，挑燈夜戰、不斷電表決。

二讀通過條文規定，確定法案名稱為「國民法官法」，而進行國民參與審判的案件，由法官3人及國民法官6人共同組成國民法官法庭，共同進行審判，庭長為審判長。

二讀條文也明定「終局評議」的定義，為國民法官法庭於辯論終結後，由法官與國民法官就事實的認定、法律的適用及科刑共同討論、表決的程序。

二讀條文也明定，訴訟程序進行中，如果國民法官、備位國民法官對於審判程序、刑事審判的基本原則、相關權限與義務等有疑惑者，得請求審判長釋疑；另外，審判長就被訴事實訊問被告完畢，國民法官、備位國民法官得於告知審判長後，就判斷罪責及科刑的必要事項，自行或請求審判長補充訊問。

立法院職權行使法規定，「第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。」（編輯：陳正健）1090722

(中央社)