寇世勳保養得宜，外型至今仍性格帥氣。（攝影／石智中 場地提供／S Hotel）

66歲「老戲骨」寇世勳不喜歡跟媒體打交道，20多年來沒接受過專訪，說他有表演藝術家性格，一點也不為過，此次難得接受本報獨家專訪，談生死、話生活、論兒子，真實生活與戲劇人生一樣精采。即將到來的8月，猶如他重生後的10歲生日，因10年前這時刻正經歷一場生死關頭，在病床醒來的瞬間讓他感嘆「活著真不容易」。開完刀之後，左臉顏面神經動不了，他只擔心不能拍戲成了廢人，「演戲對我來說是種快樂，我腦子裡從沒退休2個字」。

提起這場大病，他回想因好長一段時間在大陸拍戲，作息不正常、睡眠品質差、飲食重油重鹹又沒運動，那年拍完戲回台，盛夏睡個午覺起來就發生左臉顏面神經麻痺，隔天被醫生診斷是病毒感染的小中風，中醫名為「風邪」，他住進榮總後又檢查出是內頸動脈阻塞造成。醫生當時開了近9小時手術，他的右腦勺至今留下一道10公分的疤，「手術前覺得時間這麼長很恐怖，有種人生跑馬燈閃過，只能告訴自己想也沒用，手術完能醒來真的幸運，沒醒來就是家人辦後事」。

開刀那天，護士把他推到手術室，核對病人基本資料時，問他：「你叫什麼名字？」他笑回「馬英九」，護士沒好氣的念他要動那麼大的刀還開玩笑。老天爺留他一條命，他為了把握3個月復健黃金期，積極靠電療、重訓、每天爬17層樓梯、針灸刺激神經多管齊下，因左半邊不協調，常常歪著走就走到馬路，兒子寇家瑞跟在後頭，笑言兒子就像遛狗一樣。看待生死，他說談不上豁不豁達，「以前不會多想，自己經歷就懂了，活著就應該很感恩」。

寇爸早逝，寇媽扶養4兒子長大，還丟棄「養兒防老」觀念，自費住進養生村，晚年生活過得充實愉快，去年中，寇媽92歲高齡辭世，沒任何病痛，走得安詳平靜。寇世勳坦言，養生觀念多少受媽媽影響，「我媽媽很了不起的是，每天凌晨4點起床，一年365天洗冷水澡，洗到60歲，我們勸她『妳可以停了吧』」。寇世勳大學時期，有次要去員林參加同學婚宴，一群同學前晚先住他台中家，大夥不知道他家沒熱水，「我教他們先深呼吸、憋口氣沖冷水，我們在外面聽到的聲音都是打冷顫的『呼～呼～』聲」。

他夏天也幾乎洗冷水澡，因為愛乾淨，有時1天還可以洗3、4次。現在比以前重視健康，這10年來體重維持75公斤，篤信密宗的他，平時持咒靜坐，也上健身房做重訓，「飲食沒太限制，這年紀吃得少，1周打1次籃球，跑全場流流汗，但兒子不跟我打，覺得水準差太多」。寇世勳的視力、耳力、記憶力、體力完全沒老態，自豪「我還算年輕，才60多歲」。他認為人盡量不要有壞習慣就好，像他堅持喝酒要有伴，不應酬就不會喝，至於戒菸還在努力，「如果我飯後那根菸不抽就可以成功了」。

(中時 )