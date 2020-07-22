寇世勳（右）5年前一起合拍電視劇《讓愛飛揚》。（資料照）

許多觀眾欣賞寇世勳的精湛演技，對他生命中有2個重要女人也印象深刻。寇世勳對家庭生活極為保護，幾年前大陸媒體報導他娶第3個老婆，惹得他怒火中燒，還寫到他曾公開表示，如果這輩子重新來過，絕對不會娶2個老婆，因為太辛苦了。

對於真實生活，寇世勳五味雜陳，因為說不清楚，所以幾10年來從不與任何人聊，「觀眾的好奇無底線，在我立場我當然要保護家人，那些人（名嘴）憑什麼不負責任編故事，領完通告費拍拍屁股就走人，我的人生我自己負責和面對」。

寇世勳澄清從沒說過「如果這輩子重新來過，絕對不會娶2個老婆，因為太辛苦了」這樣的話，「八卦節目那些名嘴講觀眾不知道的事，但都編故事；生活中真的被問，我這樣說，對她們公平嗎？講了，對誰都是傷害，我不可能回應這樣的事」。

寇世勳的長子寇家瑞沒靠星爸光環及享受特權，憑著努力持續往演員路上走，寇世勳能想像兒子承受的巨大壓力，「但寇世勳是他爸爸能怎麼辦，他希望做這行業沒有明星爸爸，也許有人會說他也因為明星爸爸佔了些便宜，但他寧可不要」。

(中時 )