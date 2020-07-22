寇家瑞新的戲劇作品《小娘惹》。（摘自官微）

寇家瑞（右）在《小娘惹》中與邱凱偉（左）是叔侄關係。（摘自官微）

寇家瑞最近演出的戲劇作品《小娘惹》在大陸央視及愛奇藝台灣站播出，收視成績亮眼，寇家瑞飾演專情富少角色很受喜愛，討論度也名列各平台熱搜榜。寇世勳接受本報專訪時，對兒子的表現受矚目不吝於誇獎，但不忘對兒子耳提面命「有進步是應該的，不要期待有進步就得到掌聲」，叮嚀兒子勿因外界掌聲而自滿，語氣間充滿對兒子的關愛之情。

36歲的寇家瑞有個穩定交往的圈外女友，對兒子的女友滿意？寇世勳說，「我不會去想我滿不滿意，又不是我結婚，將來他們要自己過日子，他們自己合得來最重要」。寇世勳挑媳婦的標準，認為規矩和家教是基本教養和素質，不能連這些都沒有，對於兒子何時結婚，他倒是沒意見，「他覺得準備好要結就結，看他自己」。

寇世勳的女兒去年底幫他開設IG帳號，名為「寇哥日常雲端硬碟」，讓平時不笑總被說嚴肅又氣場強大的寇世勳，與粉絲拉近距離，也讓粉絲看到他難得幽默的一面。近期發文中寫道「我就不信，不玩IG就表示『老了』」，配上氣噗噗表情十分逗趣；也有他分享寇家瑞的新戲《小娘惹》傲人的收視成績，但他寫道「但沒有最好，只有更好…...要再精益求精、力求進步」，最後不忘附上一句「讓老爸囉唆一下」自我解嘲。

(中時 )