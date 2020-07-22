出道45年的寇世勳，演藝路平步青雲。（攝影／石智中 場地提供／S Hotel）

寇世勳工作嚴謹、自我要求高，是值得年輕演員學習的對象。（攝影／石智中 場地提供／S Hotel）

寇世勳。（攝影／石智中 場地提供／S Hotel）

年輕時的寇世勳，單眼皮、細眼睛、皮膚粗粗的，不是小生的第一人選，但是1976年他念世新專科（現為世新大學），還沒畢業就成為中視簽約基本演員。寇世勳在中視拍了許多叫好叫座的戲，包括《昨夜星辰》、《一剪梅》、《上錯天堂投錯胎》、《家和萬事興》，廣告檔檔超秒。其實在他成為炙手可熱的電視紅小生之前，還是新人的他，拍第一部戲《純純的愛》曾被導播破口飆罵「你是豬啊，豬都比你會演戲」。

寇世勳常說自己不是「高顏值」英俊小生，但他當年曾多次受封「最有魅力男演員」、「最受歡迎難演員」卻是事實，除了他演技自然，最重要是他發自於內的男性氣慨，在「二秦二林」那個濃眉大眼、個子高的俊男美女時代，像他這樣舉手投足冷靜沉穩、兼具血性及正義感的性格演員不多。對此，他自信地說，「我不認為演員一定要長得好看，我會讓觀眾喜歡是因為我的作品，絕不是因為我的長相」。

寇世勳回憶，初、高中時，媽媽每天會給他10元餐費，他花4、5塊，留一半看好萊塢電影，也看國片，但看得少，「我為什麼不愛看國片，因為2種表演水準差太多，我好奇這些老外為什麼演起來跟真的一樣，但國片演員看起來就是在演，我想不通這問題。國片不管男的女的一定要長得帥和漂亮，好萊塢沒有啊，吸引力來自於演員演得很自然，用角色吸引觀眾。

我當學生時就想通這些道理，所以我認為我長什麼樣不重要，我怎麼樣把演得痕跡都抹掉，這就是要下的功夫，演得愈自然愈真，觀眾看得順眼就喜歡你了，在觀眾眼裡就長得好看」。

「我是演員，我和觀眾接觸的媒介應該是作品，我也是這樣告訴兒子，要做演員就用作品說話，沒作品天天上報，到底算什麼呢，每天都有曝光率，那種是屁，我一向不認同，但現在時代不同，藝人都不曝光也不行，就看自己怎麼拿捏」。寇世勳慢慢也改變想法，近期首度接演王牌製作人楊曼麗製作的大愛戲劇，將演出本尊角色大林慈濟醫院曹汶龍醫師，是一部有關失智症議題的戲，「除了被曹爸的大愛精神感動，也希望多一點人關注這議題，既然我答應接演，也有責任為戲盡心力」。

寇世勳從不在意別人對他表演的評價，第一次演男主角的戲《純純的愛》，60集戲有58集是被燒傷毀容的造型，當時沒有人要演，中視很頭痛，翻演員名冊看到當時在世新念書的寇世勳，「反正長得也不好看，就他了」。某天拍一場男主角在醫院拆紗布、照鏡子之後做反應，導播認為要歇斯底里像發瘋一樣，寇認為角色的腦袋會有一段空白，之後才有反應，導播對他的表演非常不滿意，對著他又譙又罵：「他媽的，你是豬啊，豬都比你會演戲」。

他被罵到沒心情吃飯，一個人呆坐病床上，等導播吃飯回來，他對導播說「等一下就錄一遍，我沒辦法忍受這些人一直陪我演，不管演得多爛就一遍，如果你們沒辦法接受就換人」，狂傲態度讓導播嚇一跳，新人竟敢講這種話。妙的是，寇世勳演完一遍，導播也真的沒喊NG重來，「但我知道那一遍演得亂七八糟，導播也讓我過了」。下一場戲是回到家後，他順手拿起球棒把桌上所有東西打碎發洩情緒，用力過猛要跌倒，鏡子掉地上碎了，導播要他剛好對著破鏡，攝影師特寫鏡子拍他的臉，表示一張破碎的臉。

他的臉剛好趴在裂開的鏡子上，劇本裡原本寫到這，但寇世勳接著用手搥鏡子，手扎著玻璃，導播從攝影機看到他的手滿是碎玻璃，馬上要攝影師特寫他的手，隨後從2樓衝下來對他說「戲就是要這樣演嘛」。寇世勳說：「我心想『放屁』，這是我自己在發洩，跟角色一點關係都沒有，我的情緒不是角色，是我寇世勳的情緒，但你分辨不出來。」

寇世勳因此茅塞頓開，第一部戲的第三場戲就開竅，知道戲該怎麼演了，「拍戲有時候是『假借』，但觀眾看不出來，借得好就看不出破綻，而且要演得不露痕跡，所以不要糾結一定要進入角色這件事，有時候可以『借』」，但這些經驗談靠別人講給你聽不會開竅，一定要演員自己體悟」。

作為演員，寇世勳是幸運的。除了剛入行短暫遇過被換角，第一部戲紅了之後，一路平步青雲，45年演藝路有過低潮期？「有，找你的戲你也不喜歡，你有自己基本水平，看得出來是好或不好的劇本，我不想說服自己去演，可能一年都遇不到好的劇本，但太久不演會難受，也會湊合著勉強去演」，他所謂的低潮也不過是遇不到好的角色如此而已。

演過許多作品，哪個角色和自己最貼近？他認為每個角色多多少少有自己的影子，很多觀眾說《橘子紅了》是代表作，在他看來只有分專業不專業的角度，「很多人說我這部戲最難演的是，在大老婆面前承認自己不能生育。事實上，歸亞蕾戲外大我10歲，二老婆小我10幾歲，周迅小我20幾歲，我認為最難的是，要跟這3個女人在一起都要像夫妻、觀眾都要能接受，展現這種感覺最難，若她們3個同時在場就要把感覺做對」。

寇世勳與不少女演員合作過，如何做到不假戲真做？他說，「這是進去和出來的問題，很多人說要入戲，但功課只做一半，作為專業演員，入戲、出戲都要快」。他年輕時就注意到這問題，開始自我練習進出，比方戲裡他哭得一把鼻涕一把眼淚，導演喊卡，他回頭就開始和大家講笑話，「所以要讓觀眾看到真的很愛女主角，愛到無法自拔，每一次都要把觀眾騙到這種程度，演員這行業很殘酷，有時也得騙自己」。

他說，如果劇本寫得好，男女主角情感濃烈，要演得逼真、裡面一點虛假都沒有，很難，「演戲就是作假，但不可能百分之一百的假，多少要放一點看起來像真的東西，所以『真的』東西就會有碰撞，可是現實生活不允許」。當年他和女演員如何培養感情？「一般貼心問候會有，其他的也做不了，這種互動要像同事還是要像情人，不能多也不能少，『真的』多了也不好演，真假比例要拿捏好...真真假假對正常人來說是種煎熬，所以人家常說演戲是瘋子，這話是有哲理的」。

(中時 )