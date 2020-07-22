小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（22日）新聞重點。

【1】EU刺激方案獲通過 歐盟裂痕深

為了拯救新冠肺炎疫情衝擊下的經濟，歐盟領袖齊聚布魯塞爾日以繼夜的協商，21日凌晨峰會進入第5天，終於就7500億歐元（約25兆台幣）的經濟刺激方案達成共識。這場「馬拉松式」峰會長達90多小時，期間雙方吵得面紅耳赤、氣氛火爆，甚至氣到拍桌子互罵、憤而離場。

【2】我國引進印尼移工 仲介月收4億

我國移工最大來源，已從過去泰國轉向以印尼、越南為主。據統計，至6月底全台70萬餘移工，以印尼人數最多、達27萬餘人，即每3位移工就有1名來自印尼；若以每月仲介向移工收取服務費1500至1800元算，光印尼移工每月就付給我國仲介4億餘元服務費。

【3】國民法官若偏頗 檢辯有權剔除

立法院預計今日三讀通過《國民法官法》草案。未來，年滿23歲，沒被褫奪公權、判刑的國人，都可能被選任為「國民法官」；但檢察官、被告、辯護律師，任何一方若認為受選任的國民法官有偏頗之虞，將有4次機會動用「拒卻權」，可不附理由向法院聲請，將該位國民法官自陪審團剔除。

【4】苗栗苑裡逾50歲 4人有1人罹C肝

肝病防治基金會調查發現，台灣苗栗苑裡鎮內區50歲以上篩檢者的C肝陽性比例高達23.8％，相當每4人就有1位罹患C肝；而全國368個鄉鎮中，就有37個，即10分之1的鄉鎮居民住在5級以上的C肝高風險地區。

【5】蔡英文花三倍券 鼓勵花錢旺經濟

振興三倍券15日上路，蔡英文總統21日到新竹市體驗三倍券，在市長林智堅陪同下，漫遊隆恩圳步道、逛文青小店、品嘗美食。蔡英文說，「說實在的，3000塊錢三倍券一下就花完了，但大家如果心有餘力的話就多花一點，一起振興經濟。」

(中時新聞網)