路透社對美國各郡的統計顯示，加州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例已破40萬大關，成為自紐約州之後第二個達此病例數的州。

加州是美國人口最多的州，目前累計確診病例達40萬166例，未來可能超越紐約州的病例總數。自美國於1月爆發首例以來，紐約州一直是全美疫情中心，確診人數全國居冠。

如果將加州視作一個國家，加州會是全球染疫總數第5大國，僅次於美國、巴西、印度及俄羅斯。（譯者：陳正健）1090722

(中央社)