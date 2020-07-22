加州確診破40萬大關 恐超紐約成美國最大疫區 06:192020/07/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例已破40萬大關。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社對美國各郡的統計顯示，加州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例已破40萬大關，成為自紐約州之後第二個達此病例數的州。 加州是美國人口最多的州，目前累計確診病例達40萬166例，未來可能超越紐約州的病例總數。自美國於1月爆發首例以來，紐約州一直是全美疫情中心，確診人數全國居冠。 如果將加州視作一個國家，加州會是全球染疫總數第5大國，僅次於美國、巴西、印度及俄羅斯。（譯者：陳正健）1090722 (中央社) #美國 #加州 #紐約 #病例 #40萬 也許您會感興趣 國際熱門新聞 丟臉丟到家！逼肯爺退選 豐臀金氣炸出狠招 - 國際 躺中槍？若歐盟封殺華為 傳北京恐拿兩大勁敵開刀 - 國際 離奇！巨乳性愛學家「全身赤裸」慘死五星飯店...身旁放名牌包、連身裙 - 國際 柬埔寨洞里薩湖無魚可捕 可能與大陸11座水庫有關 - 國際 加州確診破40萬大關 恐超紐約成美國最大疫區 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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