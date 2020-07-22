茶葉是中國人日常的主要消費品之一，不僅是一種飲品，而且還是一種文化，更是一個有著廣泛群眾基礎的民生產業。然而，截至目前，居然還沒有一家茶葉類A股上市公司。今年7月初，中國茶葉股份有限公司、普洱瀾滄古茶股份有限公司先後發布招股說明書，A股「茶葉第一股」的腳步聲終於漸行漸近。

日前，中國茶葉披露了招股書申報稿，擬申請在上海證券交易所上市。這家公司來頭很大，是央企中糧集團旗下企業，而且IPO之前已經實施混改，引入了赫赫有名的厚樸投資，以及實現了員工持股計畫。

中國茶葉此次擬公開發行不超過9375萬股，募資5.4億元（人民幣，下同），用於雲南普洱茶產能建設和營銷網絡及品牌建設等。

據披露，2017年至2019年，中國茶葉的營業收入分別為12.3億元、14.9億元和16.3億元，淨利潤分別為1.75億元、1.45億元和1.66億元。至2019年年底，中國茶葉總資產21億元，股東權益合計13.66億元。

《上海證券報》分析，茶葉本質上是一種農產品，農產品的標準化比工業品難度大很多。好茶葉與差茶葉的價格相差十萬八千里，但如何辨別好壞，一般老百姓還真難以拿捏。頂級包裝的龍井，很可能是金玉其外敗絮其中。更有甚者，茶葉早年間曾被資本瘋狂炒作，尤以普洱茶最甚。這些亂象，加劇了外界對茶葉行業的不信任與「敬而遠之」。

據中國茶葉流通協會發布的《中國茶葉企業發展報告》，2017年大陸茶葉企業總數約為6萬餘家，其中規模企業為1600餘家，僅87家企業總資產超過1億，總資產超過10億元的企業僅有6家。

大陸是全球最大的茶葉生產國和消費國，據中國茶葉流通協會統計，2019年大陸國內茶葉年消費量達到202.56萬噸，較前一年增長11.50萬噸，國內市場銷售額達到2739億元。

曾幾何時，大陸白酒企業也一度相當分散，在資本的推動下，一批龍頭企業成長為消費行業的巨頭。有券商人士表示，茶葉也是一個巨大的市場，種類特別多，標準複雜，這些都制約了規模化企業的成長，但隨著資本的大量介入，一定會出現一批龍頭企業，這是趨勢。

白酒市場5千億 陸茶3千億不輸陣

大陸白酒市場約有5000億元（人民幣，下同），茶葉市場也有近3000億元，但如此大的茶葉市場，卻沒有一家能像茅台、五糧液式的成為行業巨頭。一方面，相比於白酒產業，大陸茶葉產業的工業化進程緩慢。另一方面，知名茶企受益於地域性，也受困於此。

爭奪A股茶葉第一股、有著茶葉國家隊之稱的中國茶葉公司， 2019年的營收不過16.3億元，淨利潤1.7億元，尚不及一家中小型區域白酒企業的水平。

中國茶葉流通協會數據顯示，2019年大陸茶葉內銷售量達到202.56萬噸（不含進口茶葉），內銷金額達到2739.5億元，中國茶葉公司的市場規模還不到行業總量的1%。

實際上，中國茶葉公司已經是大陸國內茶行業的頭部企業之一，在港股上市的最大茶企──天福，2019年的營收也不過18億元，而大陸大多數大型茶企一年的營收也不過就是3億元至5億元。

第一財經分析，大陸茶葉產業依然還停留在手工化、非標產品的農產品階段，這種傳統的生產加工模式，限制了茶企的生產能力，也產生了大量的中小茶企，成為茶葉行業有品類而無品牌的原因之一。

另一方面，知名茶企受益於地域性，也受困於此。分析指出，一般而言，茶企的主要收入來自於區域內的名優茶，但名優茶往往只在一個很小的地域範圍內生產，產能受到很大的限制，這是投入資金也很難解決的問題，也就限制了當地茶企的發展規模。

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(中時新聞網)