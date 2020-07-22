中概股返港上市潮，超級獨角獸紛紛赴港IPO之際，香港恒生指數公司又將於下周一（7/27）推出恒生科技指數，並參考那斯達克納入一系列新經濟及科技股，市場憧憬該指數會成為「港版那斯達克指數」，或掀起新一輪新經濟及科技股投資熱潮，推動香港成為亞太區的科技投資主要市場。

阿里巴巴旗下超級獨角獸──螞蟻集團，20日正式宣布啟動在上交所科創板和港交所主板尋求同步發行上市的計畫，市場消息顯示，螞蟻金服本次上市，估值至少2000億美元，躋身A股前四，港股前六，超過了建設銀行。無獨有偶，同日，另一隻超級獨角獸──滴滴出行，也傳出欲赴港上市，但未得到證實。

如果螞蟻集團能在今年內成功上市，港交所的融資額將連續第3年超越那斯達克，成為全球科技公司IPO規模最大的交易所。

值得關注的是，自去年11月阿里巴巴回歸港股後，網易、京東、攜程等中概股紛紛選擇在港二次上市，港交所儼然已經成為大陸網科企業IPO的聚集地。

香港適時推出新的恒生科技指數，將鼓勵更多創新科技企業選擇香港作為融資平台。

據財華社報導，新指數將會追蹤經篩選後最大30家於香港上市的科技企業，並將市場大熱的阿里巴巴、騰訊、美團及小米組成「ATMX」納入成分股。

恒生指數有限公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指出，新指數選股範圍包含資訊科技、非必需性消費、工業、金融及醫療保健。主題方面，包括雲端、數位、電子商貿、金融科技、網路。成份股行業比重分布上，資訊科技業有18家，占比最大達68.3%。

黃偉雄指出，在選出符合資格的公司之後，會按照他們的市值選擇排名前30的公司成為成分股。此外，該指數為大型的IPO設立快速納入機制。黃偉雄稱，加入新股上市當天收盤市值在現有指數成分股中排名前10，該新股將被納入指數；成分股加入一般於該新股上市後的第10個交易日收盤後實施。

摩根大通分析指出，新發展將有助香港股市組成結構，由以往側重地產和銀行企業，逐步轉移至科技及新經濟企業，並為香港市場營造出一個充滿活力的創新企業環境。

憑藉另一個中國夢 港將穩住金融中心

香港國安法通過後，許多人質疑香港國際金融中心地位將受衝擊，不過有創投業者認為，香港正在以另外一個中國故事整軍經武，重新擦亮著香港金融中心的下個十年。

金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文表示，大陸的改革開放造就今天的香港，如今的香港不但資本市場規模已經是2000年的9倍，它還醞釀成熟了許多新的金融技巧，諸如如何出售衍生產品、怎麼打造私人銀行、怎麼推動金融科技和保險產業，這所有的成就都來自於全球資本競相追逐著改革開放的中國夢。

中美衝突不斷升溫以及香港國安法上路後，各種脫鉤說法甚囂塵上。丁學文表示，香港國安法確實有可能讓香港國際金融中心地位有所折損，但不至於讓其光環盡失。

他指出，隨著各國紓困QE資金泛濫造成的資產荒現象，金融市場對外資開放明顯成了大陸當局維穩香港金融中心的絕招，而外資在大陸47兆美元金融服務市場的大部分領域仍然微不足道，例如只占銀行資產的2%以及保險市場的6%，大陸金融開放的磁吸效應目前為止成效仍相當卓越。

丁學文表示，資本永遠在逐利，資本市場的真正內涵在於你能不能提供一個讓資本齊聚追逐獲利項目的平台，而想與中國開展業務的企業仍然繁不勝數。他認為，只要大陸資本市場的改革成功推進，只要大陸政府有辦法讓全球資本相信投資大陸就可以賺錢，香港仍有可能憑借另外一個中國夢吸引全球資本，穩住其亞洲金融中心不可取代的位置。

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(中時新聞網)