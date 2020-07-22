許多人都相當好奇是否真的有外星人存在，日前就有照片瘋傳，在加拿大渥太華上空出現圓盤狀的深色不明物體，目擊者拍下照片後馬上委託美國最大的民間UFO研究機構進行調查。

根據英國《電訊報》報導，該位目擊者當時是在拍攝晚霞，檢查照片時突然發現有個圓盤狀的深色不明物體在天空中，他表示「當時在渥太華國際機場拍攝日落，連續拍了很多張照片，不過只有其中一張出現這個物體，鏡頭也檢查過是乾淨的。」

拍下照片的目擊者在放大之後發現，該物體可以看出明確形狀，這是他「從來沒有看過的事情」，因此他便將該照片送去給美國規模最大的民間UFO研究機構「UFO互動網絡」（MUFON）進行調查。

而自稱是UFO專家的瓦林（ScottC. Waring）也在自己的部落格「ET Data Base」上，轉發了此張照片並表示，外星人也對人類航空技術很感興趣，某些人也認為這是外星人到訪地球的鐵證。

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(中時新聞網)