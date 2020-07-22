不管古今中外，收受賄賂的貪官層出不窮，而商人為了討好官員，私下送紅包、奢侈品早已不稀奇，就連「送情婦」也時有耳聞，而現在竟然有人「送兒子」。曾任中國大陸國家統計局長的王保安，為官期間除了貪污總額高達1.53億人民幣（約新台幣6.4億元），還涉嫌收受1名關姓商人送給他的2名「代孕兒子」。

《每日經濟新聞》報導，1963年生出生的王保安是河南魯山人，中南財經大學研究生畢業，並擁有經濟學博士學位，他從學校畢業後即進入財政部工作，曾陸續擔任經濟建設司司長、部長助理等要職，並於2012年升任財政部副部長，3年後改任國家統計局局長，原本仕途一片看好，卻因收賄自毀前程。

大陸法院判決指出，2011年、2012年間，山東神工海特電子公司老闆關成善為了得到國家高新技術產業的補助，透過關係找上了王保安幫忙，並成功取得了補助金；雙方聊天過程中，關男得知王一直為膝下無子感到遺憾，遂決定投其所好，提議要幫對方找代孕機構生孩子，最後也成功讓王保安生下2名兒子。

據了解，由於代孕的胚胎移植失敗率高，因此王保安等人陸陸續續嘗試了好幾次，總花費達到346.45萬人民幣（約新台幣1455萬元），全部都由關成善買單。諷刺的是，老來得子的王保安沉浸在喜悅裡不到1週，他就因收賄遭到中央調查，如今不僅丟了烏紗帽，還被判處無期徒刑，恐怕已沒有機會看著孩子長大。

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(中時新聞網)