美國總統大選距今只剩不到四個月，民主黨候選人拜登在各種民調中，大約領先總統川普十個百分點。對此，《華盛頓郵報》專欄文章〈台灣能在川普第二任期存活嗎？〉指出，若拜登當選，台灣相對安全。這項推論背後的邏輯是，台灣未來四個月內將可能面對最嚴峻的挑戰，民進黨政府應有危機意識。

自從七月一日《香港國安法》實施後，美中在台海及南海的軍事部署快速升溫，台海已成為全球最新「熱點」。台灣位處美中對抗最前線，川普是否會透過強化美台關係，做為壓制中共的手段？中共是否會訴諸軍事或其他行動來報復？「潘朵拉盒子」一旦打開，局面將頓然失控。

具體而言，美國大選主軸已演變為「誰對大陸更狠」。為拉抬搖搖欲墜的選情，川普很可能透過台灣加碼制衡中共，或是採取越界、踩紅線的行動，例如川普本人或國務卿蓬佩奧訪台、邀請總統蔡英文或閣揆訪美、派遣軍艦停泊台灣港口，甚至宣布改變「一中政策」，承認台灣為主權獨立的國家。

然而，川普對中共立場強硬，並不等同對台灣友好及承諾安全。美軍自六月以來，四度在菲律賓海域及南海舉行「雙航母」演習，各式戰管偵察機、電子偵察機、反潛機穿梭台灣周遭空域，有意升高緊張情勢，創造有利川普選情的局面。

第二，台灣對中共與美國利益的重要性，完全不成比例。中共與大陸國家主席習近平對統一台灣有歷史性、政治性使命，美國卻從未明確界定其立場。若台海發生戰爭，川普恐將繼續維持「戰略性模糊」立場，拒絕保證台灣安全。

第三，美國利用台灣箝制中共，其實更會損害台灣安全。例如美軍「第七艦隊」公開發言挑戰台灣對南海主權的立場，以及美國認同太平島為「礁」，都間接否定了台灣在南海的主權。

第四，美國出兵協防台灣的前提，是台灣須展現堅強軍力與戰鬥意志，能與中共一戰。台灣在一九九○年代還能保持部分優勢，但現在即使美國持續賣武器給台灣，台海軍力平衡幾乎已經不存在。中共擁有絕對的地理優勢，加上「A2／AD」（反介入及區域阻絕，即包圍並封鎖敵軍於特定海域）戰略已經成熟，美國是否仍有介入台海軍事衝突的能力，開始受到質疑。

台灣只是川普和習近平博弈中的「小卒子」，不可高估美國對台灣安全承諾的決心。隨著美中進入長期地緣政治抗爭，加上兩岸關係急劇惡化，中共對統一台灣更具急迫感等因素，台灣反而自陷危局。

令人憂慮的是，民進黨政府似乎只能依附美國，坐視局勢惡化。民進黨終須面對，現行政策是條走不通的路，無論誰是美國下任總統，台灣未來都將滿地荊棘。

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(中時新聞網)