總統大選前，自稱共諜的王立強，說中共花八千萬元買媒體、宮廟及樁腳，讓韓國瑜選上高雄市長，總統大選將花六十億元如法炮製，他因不齒而叛逃澳洲，希望得到政治庇護。王立強還提到，在香港工作時，上司是「中國創新投資」總裁向心。

正在台灣購物、投資的向心夫婦因而被搜索，依違反《國安法》從去年十一月二十四日起境管。向心在台灣的房子，租給香港商人林旭和蘇劍鋒，檢方認為這兩人有嫌疑，將他們一起境管。

王立強的新聞，在台灣只到今年的一月九日，此後全無，因為一月十一日蔡英文高票勝出，不需要輔選了。期間台灣檢調情治單位為助蔡英文連任，營造中共幫助國民黨選舉的氣氛，手法粗鄙到令人齒冷。

陸配何建華被統促黨提名為不分區立委，選前帶朋友赴大陸，被指涉招待旅遊賄選，依《選罷法》起訴。三個多月前，何建華的母親過世，她為回陸奔喪，向法官請准解除境管，不料，到機場才發現境管還在，移民官說她另有一案被境管，她詢問境管的台北地檢署，才知道原來下手的是一向敢言、重視人權的檢察官林達。

何建華問書記官：「境管為何不告知？」對方說：「依法我們可一個月內才告知。」帶著數件大行李的她為之氣結。剝奪人民權利，卻不告訴當事人，還要耍官威，有人說林達是司改健將，我只能說：「errrr！」

大陸學生周泓旭被軍方設局，謊稱有外交機密要交給中共，愛膨風的他上當被捕，這起羅織案被以國安機密為由，禁止記者採訪，羈押一年兩個月，再於期滿前一天，宣判其刑期就是一年兩個月，可真巧啊！出獄後他仍繼續境管，理由是「涉及王炳忠共諜案」。

去年五月八日出獄的周泓旭，至今不能上班上學，靠家人每月從大陸寄生活及租屋費，每天還得分別向派出所及離住處八公里的地檢署報到。檢調威脅周泓旭不可接受媒體訪問，他是大陸人，惡整他沒人會聲援，因為全台灣人都討厭大陸人。

有人覺得台灣重視人權，但我會說：「台灣不如北韓。」

蒙古籍油輪「北斗星號」二○一八年十一月在停靠台中港時，遭控賣油給北韓，船長及船員共六人被扣起訴。地院判其無罪，但台中檢方不服上訴，至今境管依舊，他們在斷水斷電的船上，已生活了六百二十多天。

看吧！台灣只要以國安為名，不但可制裁任何國家的人，對國人更可作威作福，香港《國安法》算什麼！

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(中時新聞網)