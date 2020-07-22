上周大部分的類股都呈現熄火狀態，阿水在上一篇專欄中特別提到，投資生技類股務必要回歸基本面。剛說完，生技類股也紛紛暫時熄火，尤其以上周來看，台股將近一千七百檔股票，大部分的漲幅都不多，也因為外資上周幾乎是一天買超一天賣超。

上周整體台股的籌碼有少許變化，首先台指期十大交易人的空單留倉部位，從不超過一萬口的空單，周五增加到一萬三千八百二十四口。十大交易人空單留倉是指，期交所每天統計當天最大的前十位留期貨口數帳戶中，所留存的口數總合。

因為期貨本身的特性，對於大盤走勢看多還是看空的意圖相對明顯，留多單就是看多，留空單就是看空，不像選擇權可能做為避險，也可能是買賣方的不同而策略有所不一。因此，當這個籌碼大量留空單，且空單的量又來到相對多時，投資朋友便要把這個風險放在心中。

三大法人上周在上市類股中一共賣超五．四一億元，其中外資賣超十六．七四億元，自營賣超四十三．九九億元，投信在上市類股則是買超了五十五．三二億元。

阿水也繼續分享獨家法人資金流向資料，附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

目前全球受歐美及部分國家疫情控制不力的影響，造成國際金融情勢不確定性稍大，包括日本東京的緊急事態解除後，單日新增病例又創解除前的新高，以及澳洲近期失業率創下二十二年來的新高，來到七．四%。

不過台股也並非全然都是壞消息，首先是目前台幣匯率在升值後狹幅震盪，代表外資只是暫時熄火，而非把熱錢轉出台灣。這點從上一期專欄的三大法人買超金額排序表中，能看出一點端倪。在上一期中，三大法人交叉買超的部分減少非常多，讀者朋友不妨觀察一下，是否在交叉買超的部分檔數或金額部分變少時，也代表著法人的動作可能開始縮手。

上一周各大類股沒有什麼驚豔的表現，比較偏中長線的投資者，還是可以關注各大電信業者推出5G方案後可帶動實質營收效益的股票，包括5G上下游的類股，其帶出來的效應至少未來二到三年內持續會有影響。

整體來說台股上周剛好處於一個能力積累期，當指數突破這個箱型期時，若往下突破箱型，再搭配十大交易人在期貨空單口數較多，其下修的幅度可能會較大一些，建議跟我一樣較為保守的投資人，最好先入袋為安，持有現金觀望一下會比較穩妥。

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(中時新聞網)