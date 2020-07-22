第6屆監察院27位監委人事案，7月17日在立院紛擾聲中通過，準監察院長陳菊宣示，未來若朝野修憲通過「廢考監」（廢除考試院與監察院），她願做「末代監察院長｣；總統蔡英文更呼籲在野黨，珍惜當下的「憲法時刻｣，並要求民進黨立委盡快提出修憲方向。

事實上，目前已有11個修憲案「躺｣在立法院內，其中包括2件由民進黨立委、1件由國民黨立委提出的廢考監提案，卻遲遲等不到立院組成「修憲委員會」及召開黨團協商等修憲啟動程序，令外界質疑藍綠兩黨的修憲決心。

七月十九日的民進黨全國黨員代表大會上，兼任黨主席的總統蔡英文高聲回應「憲政改革」（憲改）議題，表示朝野已有「公民權下修至十八歲」的共識，而近來在野黨推動的廢考監案也可以優先進行，並呼籲黨籍立委提出修憲方向，讓立法院有更多討論基礎。

對此，總統府發言人丁允恭強調，根據《憲法》規定，發動修憲的權力在立法院，總統府必須尊重立法院職權；負責主持修憲平台的總統府副祕書長李俊俋進一步表示，他只是代表總統府在平台之間溝通，主導權仍在民進黨中央。但這些府內要角，似乎都忘了目前民進黨的「大家長」就是蔡英文。

東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒說，以往蔡英文為了特定法案，經常把立委叫進官邸，甚至把大法官找來總統府責罵，已逾越總統職權，現在卻把修憲責任推給立法院。

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(中時新聞網)