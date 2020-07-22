七月十九日的民進黨全國黨員代表大會上，兼任黨主席的總統蔡英文高聲回應「憲政改革」（憲改）議題，表示朝野已有「公民權下修至十八歲」的共識，而近來在野黨推動的廢考監案也可以優先進行，並呼籲黨籍立委提出修憲方向，讓立法院有更多討論基礎。

民進黨團總召柯建銘宣稱：「由於各黨之間沒有修憲共識，因此目前暫無修憲版本。」確實，對於憲改一事，國民黨內部仍然存在分歧，由國民黨中央委員連勝文主導的黨智庫，日前已明確表態反對修憲；一名國民黨內人士指出，國民黨奉行《三民主義》、《五權憲法》，憲改衍生的廢考監議題，只能打嘴砲，不能真的搞，否則未來可能會進退失據。然而，不少新生代和中生代的國民黨立委，卻支持廢考監。

「民進黨在立院席次過半，目前國民黨團、民眾黨、時代力量都主張修憲廢考監，已非柯建銘所說的『朝野沒共識』，民進黨卻無心籌組修憲委員會，如此一來，陳菊根本不可能是末代監察院長，再連任一屆也不令人意外。」立委賴世葆提出質疑。

本刊調查，其實早在五月十一日，修憲委員會就列入立法院長游錫堃主持的黨團協商議程中；游錫堃更在六月底時強調，攸關「公民權下修至十八歲」、廢考監及相關人權修憲案的修憲委員會，在下個會期一定會成立。

雖然游錫堃看似樂觀，但其幕僚卻語帶保留地說，要看各黨團的意志，游錫堃才能進一步促成修憲委員會。言下之意，如果在野黨有異議，即使民進黨擁有絕對多數立委席次，游錫堃恐怕也不會全力以赴推動修憲。

談起修憲委員會、廢考監等議題，國民黨立委李德維不滿地說，陳菊口口聲聲自己是「末代」監察院長，然而問題是，民進黨立委過半數，分明有能力主導立院議程，但現在連召開修憲委員會的態勢都不擺了，還用「會期任務很多」、「朝野欠缺共識」等理由搪塞，「根本就是捨不得考監委員的職位，因為可以酬庸更多綠軍人馬！」

儘管國民黨內對於廢考監，意見仍陷僵持，但黨中央尊重立院黨團自主，立院黨團也尊重個別委員提案；「廢考監」、「凍考監」或改為「任務型考監」，都是未來修憲的可能方向。

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(中時新聞網)