美商保德信金融集團決定退出亞洲市場，今年2月更宣告出售台灣保德信人壽，引來多組買家提親，原定今年6月底公布買家，卻突然沒了下文，連呼聲最高的買家第一金控也一度因立委質疑而暫停投標作業，發展有如八點檔宮鬥戲，暗潮洶湧撲朔迷離。

在台耕耘30年的台灣保德信人壽（台灣保德信），今年第一季資產總值1,804億元。由於母公司美商保德信金融集團決定退出亞洲市場，吸引多家金控、銀行、壽險公司等的青睞，而實際入標單的則有第一金控、台新金控與聯邦銀行。

在這場萬眾矚目的「搶親大戲」中，市場消息，呼聲最高的買家是第一金控，7月初雖與保德信的雙方會談，一度「暫停」已經箭在弦上的標案作業，數天後又重啟出售作業。這也讓外界充滿好奇，究竟台灣保德信要嫁給誰？

第一金是台灣保德信「搶親大戲」中，呼聲最高的買家。（圖／報系資料照）

有立委對於「公股第一金要花近百億元購買保德信人壽」一案，表示「不知情」，有的還說「若非正好碰到臨時會，鐵定會好好來質詢這個案子」，更讓此案更受注目。

另外兩個買家像是聯邦銀行團隊，持續努力爭取保德信人壽青睞。台新金部分，金管會銀行局局長莊琇媛就曾公開指引兩條路「處分彰銀、現金增資」，還說「相對其他金控來說，資本結構稍嫌弱一點」。

本刊調查，台灣保德信私下屬意的郎君是台新金控，不過，這場婚配卻遲遲未送交主管機關金管會。外傳檯面上的原因，攸關台新金與財政部公股彰化銀行糾纏十六年的經營權之爭，事實上，背後還牽扯到行政院長蘇貞昌「嘸甲意」台新金。

台灣保德信人壽

隸屬於美國保德信金融集團，台灣業務包括人壽保險及投信基金。2000年11月升格為國內第一家外商壽險子公司，員工共364人，不動產包含台北市南京東路總部大樓等，保險商品以保障型保單（終身型壽險）為主，保戶平均保額308萬元。

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(中時新聞網)