金管會至今都還未接到保德信人壽探詢，出售給第一金、台新金或是聯邦銀，較能獲得審核通過。而遲至今日都還未宣布買家結果，市場上傳出有新起一股醞釀此案「廢標」勢力，希望藉此讓更多有意併購投資的買家，有機會出價。

熟稔保險業高層指出，觀察保德信人壽的商品主打「保障型」的壽險保單，再對照今年相繼傳出售韓國保德信人壽及台灣保德信人壽兩案看來，可以從「人口紅利」因素觀察其出售背後的動機。

這位高層分析，保德信集團應該是要提早部署面對我國正從高齡社會到超高齡社會趨勢，老年人口居多，新生兒減少，「等於市場上已經有很多人買壽險，會不利於保德信的強項。」至於日本保德信人壽卻遇到相同老年化社會發展卻未出售，「應該是其財務在集團整體占比較大，暫時未處理」。

台灣保德信位於台北市南京東路，總部大樓市值上看60億元。（圖／黃威彬攝）

「台灣保德信確實是個好標的，旗下資產上看五、六十億元，為這起標售案大大加分。只是業務以保障型保單為主，成了沉重負擔，利差損高於壽險同業，因此價值扣了好幾十億元，曾有大老闆問我會對保德信出多少價，我認為大約30億元。」一名曾協助企業併購的資深金融業主管說。

台灣保德信出售案釋出後，第一輪出標單除了引來第一金、台新金及尚未取得金控執照的聯邦銀行，其實還有一家人壽，只是其標單資訊不齊全而未入標。

對於各家出價多少？台灣保德信三緘其口，各路人馬則眾說紛紜。

保德信全球子公司在每年10月的第一個星期六，從事淨灘等志工服務，已連續24年。（圖／台灣翻攝自保德信官網）

台灣保德信人壽

隸屬於美國保德信金融集團，台灣業務包括人壽保險及投信基金。2000年11月升格為國內第一家外商壽險子公司，員工共364人，不動產包含台北市南京東路總部大樓等，保險商品以保障型保單（終身型壽險）為主，保戶平均保額308萬元。

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(中時新聞網)