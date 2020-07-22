根據CTWANT記者調查，其實台灣保德信決定出嫁前，台新金已捷足先登，上門表達情意。

去年第四季新冠疫情爆發前，台新金與台灣保德信就開始接觸，雙方還派員了解對方的體制與規模，「愈看愈欣賞，而且覺得兩家的經營文化、性質還滿接近。」一位參與此標售案的公司財務高層表示：「台新金匹配保德信，情投意合。」

另名知情人士向本刊記者透露，台新金當時正忙著尋求和彰化銀興訟的退場機制，有高層幹部建議吳東亮同步與保德信美國總部接洽，台新金因此特別聘請紐約花旗銀行協助財務評估，「花旗財務顧問精通中英文，但疫情期間暫停商務旅行，雙方只能開視訊會議，確實影響不少作業時間。」

保險業務是台新銀理專的強項之一，台新金若能建立銀行、壽險雙動能，將可挹注整體營收成長。（圖／台新提供）

本刊調查，第一金董事長廖燦昌月前回答立委詢問時透露：「第一金出價80幾億元，比其他兩家民營金融機構（台新金、聯邦銀）的標價都還要低。」然而，聯邦銀內部卻傳出「第一金是出價最高的一方」，外界甚至還傳出第一金豪砸了上百億元。

然而，一名知情人士表示，「第一輪中出價最高的，應該是聯邦銀。台新金出價在三家中，是最低的，保德信美國總部曾詢問是否能再加價，顯示出對台新金好感甚多。」

據悉，台新金董座吳東亮後來確實在「以示尊重」的氛圍下「加價了一些」，第一金似乎也跟進加碼。「既然如此，為何台灣保德信至今日都不公布兩家結親喜訊？」

本刊記者進一步探詢，該知情人士回答，「由於雙方還要討論合約內容的細節，希望一送件到主管機關金管會，就能夠順利獲得同意。」換句話說，這門親事很大原因就是卡關在金管會。

而在九年前、2011年美商紐約人壽準備出售案時，台新金也積極洽談並出價1億元，從2012年開始與美商國際紐約人壽一對一談判到隔年已將此案送至金管會審核，未料最終以財務問題為由遭金管會駁回。紐約人壽只得向台新金喊卡，改與元大金控洽談完成出售案，紐約人壽也因此更名為元大人壽。

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(中時新聞網)